Киевсовет просит Зеленского переназначить Кличко главой КГГА (документ)

Обращение подписали главы четырех фракций.

Киевсовет просит Зеленского переназначить Кличко главой КГГА (документ)
Фото: kmr.gov.ua

Руководители фракций Киевсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой назначить Виталия Кличко на должность главы Киевской городской государственной администрации, с которой его хотят уволить.

Заявление опубликовано на сайте КГГА.

"С целью обеспечения в городе Киеве местного самоуправления... обращаемся к Вам назначить на должность главы Киевской городской государственной администрации Кличко Виталия Владимировича, избранного Киевским городским головой на очередных выборах 25 октября 2015 года", - говорится в обращении.

Его подписали глава фракций "Солидарность" Андрей Странников, "Батькивщина" Владимир Бондаренко, ВО "Свобода" Юрий Сиротюк и "Самопомощи" Наталья Манойленко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, что 4 сентября Кабинет министров согласовал увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевгорадминистрации, окончательное решение остается за президентом Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил, что Кличко увольняют потому, что городом якобы управляет застройщик Вадим Столар. Кличко отрицает влияние Столара на принятие решений в Киеве.

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