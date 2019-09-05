Киевсовет просит Зеленского переназначить Кличко главой КГГА (документ)

Руководители фракций Киевсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой назначить Виталия Кличко на должность главы Киевской городской государственной администрации, с которой его хотят уволить.

Заявление опубликовано на сайте КГГА.

"С целью обеспечения в городе Киеве местного самоуправления... обращаемся к Вам назначить на должность главы Киевской городской государственной администрации Кличко Виталия Владимировича, избранного Киевским городским головой на очередных выборах 25 октября 2015 года", - говорится в обращении.

Его подписали глава фракций "Солидарность" Андрей Странников, "Батькивщина" Владимир Бондаренко, ВО "Свобода" Юрий Сиротюк и "Самопомощи" Наталья Манойленко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, что 4 сентября Кабинет министров согласовал увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевгорадминистрации, окончательное решение остается за президентом Владимиром Зеленским.