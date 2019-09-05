В РоSSии прокуратура запросила 4,5 года колонии для активиста, который носил передачи украинским морякам
Константина Котова обвиняют в неоднократном нарушении порядка организации или проведения митинга.
В РоSSии прокуратура запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для гражданского активиста Константина Котова, которого обвиняют по "дадинской" статье - ст. 212.1 (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга и пр.) Уголовного кодекса РоSSии.
Об этом сообщила адвокат Котова Мария Эйсмонт, передает Крым.Реалии.
В августе Пресненский районный суд Москвы арестовал Константина Котова по уголовному делу о неоднократных нарушениях порядка организации или проведения митинга.
Константин Котов неоднократно выходил с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных, выступал против аннексии Крыма Россией, занимался организацией передачи продуктов захваченным украинским морякам в СИЗО Москвы.
При обыске в доме активиста Константина Котова следователи изъяли книгу автора Крым.Реалии, ведущего Радио Крым.Реалии, крымского публициста и историка Сергея Громенко "Крым наш. История роSSийского мифа".
Правозащитный центр "Мемориал" признал гражданского активиста из РоSSии Константина Котова политическим заключенным.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
05.09.2019 09:22