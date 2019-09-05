В РоSSии прокуратура запросила 4,5 года колонии для активиста, который носил передачи украинским морякам

Константина Котова обвиняют в неоднократном нарушении порядка организации или проведения митинга.

В РоSSии прокуратура запросила 4,5 года колонии для активиста, который носил передачи украинским морякам
Одиночный пикет Константина Котова на Манежной площади в Москве в поддержку арестованных после обысков крымских татар
Фото: соцсети

В РоSSии прокуратура запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для гражданского активиста Константина Котова, которого обвиняют по "дадинской" статье - ст. 212.1 (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга и пр.) Уголовного кодекса РоSSии.

Об этом сообщила адвокат Котова Мария Эйсмонт, передает Крым.Реалии.

В августе Пресненский районный суд Москвы арестовал Константина Котова по уголовному делу о неоднократных нарушениях порядка организации или проведения митинга.

Константин Котов неоднократно выходил с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных, выступал против аннексии Крыма Россией, занимался организацией передачи продуктов захваченным украинским морякам в СИЗО Москвы.

При обыске в доме активиста Константина Котова следователи изъяли книгу автора Крым.Реалии, ведущего Радио Крым.Реалии, крымского публициста и историка Сергея Громенко "Крым наш. История роSSийского мифа".

Правозащитный центр "Мемориал" признал гражданского активиста из РоSSии Константина Котова политическим заключенным.

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