Три зама Маркаровой остались на должностях

Кабмин переназначил заместителей главы Минфина.

Три зама Маркаровой остались на должностях
Фото: LB.ua

Кабинет министров переназначил Юрия Гелетия, Юрия Джигиря и Василия Шкуракова заместителями министра финансов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно распоряжениям правительства №№735-737 от 4 сентября они были освобождены из этих должностей, поскольку они работали в предыдущем составе правительства, и сразу назначены на них снова.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада по представлению премьера назначила министром финансов Оксану Маркарову, занимавшая эту должность и в предыдущем правительстве.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции ДостоинстваВ Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции Достоинства
Новый генпрокурор уволил МатиосаНовый генпрокурор уволил Матиоса
Зеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в УкраинеЗеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в Украине
В Станице Луганской начали демонтаж последнего фортификационного сооружения возле КПВВВ Станице Луганской начали демонтаж последнего фортификационного сооружения возле КПВВ
На пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майяНа пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майя
Блок рекламы


Похожие новости
Супрун и два ее зама написали заявления об увольненииСупрун и два ее зама написали заявления об увольнении
В Луганской области в результате обстрела боевиков без водоснабжения остались более 3 тыс. абонентовВ Луганской области в результате обстрела боевиков без водоснабжения остались более 3 тыс. абонентов
НАБУ поймало скрывавшегося от следствия зама ГоловинаНАБУ поймало скрывавшегося от следствия зама Головина
В первую пятерку партии Смешко вошли Сотник, Чубаров, Мирошниченко и ЗаманаВ первую пятерку партии Смешко вошли Сотник, Чубаров, Мирошниченко и Замана
Замана считает заказчиками дела против себя Порошенко, Турчинова, Луценко и МатиосаЗамана считает заказчиками дела против себя Порошенко, Турчинова, Луценко и Матиоса
Апелляционный суд освободил экс-главу Генштаба ВСУ Заману из-под стражиАпелляционный суд освободил экс-главу Генштаба ВСУ Заману из-под стражи
Суд разрешил Генпрокуратуре изъять секретные материалы Минобороны по делу ЗаманыСуд разрешил Генпрокуратуре изъять секретные материалы Минобороны по делу Заманы
Совет общественного контроля НАБУ призвал Сытника отстранить своего первого замаСовет общественного контроля НАБУ призвал Сытника отстранить своего первого зама
МИД Франции оштрафовали за недостаточное количество женщин на важных должностяхМИД Франции оштрафовали за недостаточное количество женщин на важных должностях
Приказ, выданный министром Лебедевым и Заманой в декабре 2013 года, требует следствия, - военный экспертПриказ, выданный министром Лебедевым и Заманой в декабре 2013 года, требует следствия, - военный эксперт
Последние новости
Подгружаем последние новости