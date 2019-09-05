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2019-09-05
Три зама Маркаровой остались на должностях
Кабмин переназначил заместителей главы Минфина.
Фото: LB.ua
Кабинет министров переназначил Юрия Гелетия, Юрия Джигиря и Василия Шкуракова заместителями министра финансов.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно распоряжениям правительства №№735-737 от 4 сентября они были освобождены из этих должностей, поскольку они работали в предыдущем составе правительства, и сразу назначены на них снова.
Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада по представлению премьера назначила министром финансов Оксану Маркарову, занимавшая эту должность и в предыдущем правительстве.
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