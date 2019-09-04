Новая министр здравоохранения обещает, что правительство повысит рождаемость

"У нас молодое правительство и мы вполне ещё можем повысить рождаемость".

?Новая министр здравоохранения обещает, что правительство повысит рождаемость
Зоряна Скалецкая
Фото: Макс Левин

Новая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая уверена, что правительство повысит рождаемость.

Об этом она рассказала на брифинге в Минздраве, передает корреспондент LB.ua.

Скалецкая назвала свои первоочередные задачи, а также - стратегические, среди которых - увеличение продолжительности жизни и рождаемости.

"Это могут быть программы по репродуктивному здоровью или скрининговые программы. Я тоже надеюсь ещё поучаствовать в повышении рождаемости. У нас молодое правительство и мы вполне ещё можем повысить рождаемость", - пошутила министр.

Также среди стратегических тем она называла здоровье детей и инклюзивность.

Напомним, в начале прошлого года Украина оказалась одной из 30 стран мира с самым старым населением.

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