Министр здравоохранения не знает, как будет выглядеть обещанная Зеленским страховая медицина
Скалецкая предложила дождаться законопроекта.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая пока не знает, как будет выглядеть медицинское страхование, обещанное президентом Владимиром Зеленским.
Об этом она сообщила на пресс-конференции в среду.
По ее словам, сказать, как медицинское страхование будет сочетаться с начатой медицинской реформой, она пока не может.
Скалецкая считает, что нужно дождаться проект нового закона, по которому медстрахование будет внедряться.
"Когда мы увидим законопроект и его примут, после этого у нас будут определенные вызовы с интеграцией. Я вчера спрашивала Национальную службу здоровья, готовы ли они к расчетам и, как минимум, моделированию ситуации, как это должно было бы интегрироваться. На сегодня они работали только в контексте контрактования услуг, взаимодействие со страховой системой еще не рассматривали", - сказала она.
"Насколько мне известно, летом проходила дискуссия по законопроекту о страхованию, рассматривался такой вариант, что население не должно будет платить", - сказала Скалецкая.
Напомним, что президент Владимир Зеленский дал своей команде два года на запуск страховой медицины.
В 2018 году в Украине началась медицинская реформа, пока что изменения коснулись только первичной медпомощи (терапевты, семейные врачи, педиатры). С 2020 года системные изменения начнутся на уровне поликлиник и больниц по всей стран.
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Политика
04.09.2019 15:03