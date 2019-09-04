Сотрудники Офиса президента начали получать зарплату в августе

По состоянию на сентябрь Госуправделами начисляет зарплату 379 работникам ОП.

Сотрудники Офиса президента начали получать зарплату в августе
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместители начали получать заработную плату в августе.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос "Українських Новин".

Так, зарплата Богдана за август составила 39 874 гривны.

"Должностной оклад - 16 919 гривен, надбавка за выслугу лет - 4 568 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 2 743 гривны, надбавка за интенсивность труда - 8 743 гривны и другие выплаты (за период служебных командировок, премия, индексация денежных доходов) - 6 901 гривна", - говорится в ответе.

Из заместителей руководителя ОП наибольшей зарплатой за август была у Руслана Рябошапки - 37 644 гривны.

Замруководители ОП Алексей Гончарук и Юрий Костюк получили зарплату выше, чем у президента Владимира Зеленского - 32 399 и 31 724 гривны соответственно.

Самые низки зарплаты из руководства ОП в августе были у замруководителя Кирилла Тимошенко - 26 407 гривен и у первого зама Сергея Трофимова - 25 716 гривен.

В то же время Госуправление делами не ответило, получал ли зарплату в августе замруководителя ОП Вадим Пристайко.

Всего по состоянию на сентябрь Госуправделами начисляет зарплату 379 работникам ОП.

Напомним, в начале августа Госуправделами сообщало, что сотрудники Офиса президента второй месяц работают без зарплаты.

Богдан, Трофимов, Костюк, Рябошапка и Тимошенко были назначены в Администрацию Президента 21 мая, Пристайко - 22 мая, а Гончарук - 28 мая. С 25 июня все они были переведены в Офис Президента.

29 августа Верховная Рада назначила Гончарука премьер-министром, Пристайко - министром иностранных дел, а 30 августа Зеленский назначил Рябошапку генеральным прокурором.

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