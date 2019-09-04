В Словакии депутат лишился мандата из-за расизма

Милан Мазурек назвал членов ромского меньшинства "паразитами".

В Словакии депутат лишился мандата из-за расизма
Милан Мазурек
Фото: spectator.sme.sk

Верховный суд Словакии во вторник, 3 сентября, принял решение о лишении члена парламента мандата из-за расистских высказываний. Это - первый подобный случай в истории страны, передает DW.

Решение суда касается члена праворадикальной политической силы "Народная партия - Наша Словакия" Милана Мазурека. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в 10 тыс. евро за общее унижение всех членов цыганского меньшинства страны, сообщает агентство dpa.

В 2016 году Мазурек заявил в радиоэфире о якобы "цыганском терроре против порядочных людей" и назвал членов ромского меньшинства "паразитами", которые "ничего не делают для нашего народа и ничего не вносят в наш государственный бюджет или нашу культуру. Наоборот, они решили вести асоциальную жизнь и высасывать нашу социальную систему".

Судебный процесс начался в 2017 году. В 2018 году суд приговорил депутата к штрафу в 5 тыс. евро. Однако Мазурек обжаловал приговор. Впрочем, Верховный суд не только подтвердил решение суда низшей инстанции, но и усилил его.

Получив мандат депутата парламента, Милан Мазурек неоднократно проверял на прочность правовую систему страны. В частности, на своей странице в социальной сети Facebook он открыто отрицал Холокост.

Его однопартийцы также неоднократно делали расистские и антисемитские заявления. Кроме того, они открыто пропагандировали национал-социализм. Несмотря на это, все предыдущие судебные процессы не заканчивались осуждением членов праврадикальнои партии. Судьи также отказались запретить деятельность самой политсилы.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.

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