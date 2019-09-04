Украинская сторона завершила демонтаж фортификационных сооружений возле КПВВ в Станице Луганской

Со стороны "ЛНР" демонтаж не осуществлен.

Украинская сторона во вторник закончила демонтаж фортификационных сооружений вблизи разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.

Фото: facebook.com/odalug

Об этом говорится в сообщении Луганской облгосадминистрации в фейсбуке.

Четыре пиротехнических подразделения ГосЧС проверяют и очищают от взрывоопасных предметов грунтовую дорогу, которую планируют использовать как технологическую для подъезда техники к нижней части моста. Обследована практически вся дорога, но примерно в 200 метрах от излома моста работы были остановлены, так как боевики не предоставили гарантии безопасности через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Фото: facebook.com/odalug

Также сообщается, что в 9:30 возле разрушенной состоялась встреча между офицером СЦКК и представителями СММ ОБСЕ.

Представителем СЦКК в очередной раз было сообщено СММ ОБСЕ, что украинская сторона готова убрать территорию под мостом для проведения в дальнейшем восстановления разрушенной части объекта.

Фото: facebook.com/odalug

"Не получив от представителей СММ ОБСЕ гарантий безопасности со стороны т.н. "ЛНР", украинские специалисты работы под мостом сегодня не проводили", - сообщили в облгосадминистрации.

"Визуально с украинской стороны можно видеть, что со стороны т.н. "ЛНР" на расстоянии примерно 10 метров от излома моста находится будка типа "кунг", где нанесены буквы "СЦКК". Эта будка будет создавать реальные препятствия при строительстве моста. И поэтому утверждать, что т.н. "ЛНР" демонтировала все свои сооружения на изломе моста, рано", - добавили в администрации.

Фото: facebook.com/odalug

Напомним, демонтаж фортификаций около моста в Станице Луганской сотрудники ГосЧС начали 24 августа. Сообщалось, если оккупанты не начнут синхронные действия, демонтаж придется прекратить. 25 августа Украина была вынуждена остановить все работы до начала синхронного демонтажа укреплений на участке разведения номер 1. С 27 августа оккупанты продолжают имитировать работы по демонтажу.

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