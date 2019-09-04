Замминистра информации Джапарова написала заявление об увольнении
Она решила "не суммировать успехи и достижения".
Первая заместительница Министра информационной политики Эмине Джапарова написала заявление об увольнении с должности.
Об этом она сообщила в фейсбуке.
"Заявление написано. За плечами четыре года работы 24/7 в МинСтець; все эти годы пыталась быть максимально публичной в своей деятельности, поэтому не буду суммировать успехи и достижения", - написала Джапарова.
"Чрезвычайная благодарность команде, коллегам, общественным организациям, партнерам и главным образом, Юрию Стецю за все проекты, которые реализовали вместе. Тот огромный опыт микро-, макро-, кризисного и другого менеджмента точно пригодится впереди, ведь в сердце - Крым и мой народ", - добавила она.
Джапарова также опубликовала фотокопию заявления.
Напомним, в конце июля в Офисе президента предложили создать министерство гуманитарной политики на базе министерств культуры, молодежи и спорта, и информации.
30 августа новоизбранный министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский объявил состав команды Офиса по разработке гуманитарной политики Украины. Он также сообщил, что координировать Офис гуманитарной политики будет крымская правозащитница Александра Дворецкая.
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