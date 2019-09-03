Зеленский приказал поменять людей в шести госорганах, в том числе Укравтодоре

"Сроки - до 1 января 2020 года, но если можно раньше - я вас очень прошу".

Зеленский приказал поменять людей в шести госорганах, в том числе Укравтодоре
Славомир Новак
Фото: Владислав Мусиенко

Президент Владимир Зеленский приказал провести кадровую перезагрузку шести государственных органов, которые он считает самыми коррупционными.

Об этом он сказал на совещании в Офисе президента в понедельник.

Речь о Госгеокадастре, Госгеонедрах, Госархстройинспекции, Госэкоинспекции, Укртрансбезопасности и Укравтодоре.

"Сроки - до 1 января 2020 года, но если можно сделать раньше - я вас очень прошу", - сказал Зеленский.

Напомним, что Укравтодор с октября 2016 года в статусе исполняющего обязанности возглавляет экс-министр транспорта Польши Славомир Новак.

Госгеокадастр работает без полноценного руководителя с октября 2017 года, когда уволили Олега Цвяха.

Госгеонедра возглавляет Олег Кирилюк, его назначили в марте 2019 года.

Глава ГАСИ - Сергей Кузьмин, его также назначили в марте 2019 года.

Госэконинспекцию с января 2017 года в статусе и.о. возглавляет Игорь Яковлев, а главу "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка несколько раз отстраняли от должности, последний раз - в июле 2019 года.

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