Адвокат Порошенко отверг обвинения Портнова в распространении против него недостоверной информации

Адвокат Игорь Головань, представляющий интересы депутата Верховной Рады Петра Порошенко, опубликовал в своем блоге на "Украинской правде" отзыв на исковое заявление Андрея Портнова, в которой последний утверждает, что Порошенко, партия "Европейская солидарность" и телеканал "Прямой распространили о Портнове недостоверные негативные сведения.

Портнов требует опровергнуть утверждение такого содержания: "Материалы "дела моряков", несмотря на тайну следствия, были переданы Государственным бюро расследований господину Портнову, который потом передал эту информацию РоSSийской Федерации, а именно постоянному представителю РФ в ООН Василию Небензе". Портнов считает, что упоминание его фамилии в контексте передачи сведений РоSSийской Федерации вредит чести и достоинства.

Адвокат Головань в отзыве подробно анализирует правовые нормы и приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований Портнова, предъявленных Порошенко:

отсутствует событие правонарушения;

Порошенко не является автором и распространителем соответствующей информации;

распространенная информация является достоверной, а Портнов не доказал ее недостоверность надлежащими и допустимыми доказательствами;

распространенная информация не является негативной, а Портнов не доказал ее негативный характер надлежащими и допустимыми доказательствами;

распространенная информация не нарушает личные неимущественные права Портнова.

В связи с этим адвокат Порошенко просит отказать в полном объеме в удовлетворении иска Портнова.