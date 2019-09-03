Легализацию медканнабиса заблокировал Аваков, - Супрун

Аваков заблокировал проект изменений, поскольку якобы надо было менять Уголовный Кодекс.

Легализацию медканнабиса заблокировал Аваков, - Супрун
Фото: Макс Левин

Минздрав подавал на последние заседания правительства Гройсмана проект изменений в постановление Кабмина с целью легализации медканнабиса в стране, однако министр внутренних дел Арсен Аваков заблокировал рассмотрение.

Об этом сообщила экс-глава Минздрава Ульяна Супрун во время акции прощания с командой министерства в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы на последнее заседание правительства подали изменения в постановление, чтобы медицинский каннабис был доступен для пациентов. Все согласовали - СБУ, МЭРТ, Минфин, мы. Единственный, кто заблокировал, это был Аваков и МВД", - сказала Супрун.

Она отметила, что легализация медканнабиса не требует внесения изменений в Уголовный кодекс.

"Дважды мы передавали и дважды они отказались, ведь, по их словам, надо было изменить Уголовный кодекс. Это неправда, потому что это медицинский каннабис и его, как и другие наркотики, используемые в качестве лекарств, может контролировать Гослекслужба",- заявила Ульяна Супрун.

Напомним, Ульяна Супрун выступала за легализацию каннабиса для применения в медицинских целях. Она отметила, что медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах.

Соответвующая петиция набрала необходимые 25 тыс. подписей. После чего 20 мая в Раде был зарегистрирован законопроект №10313, предусматривающий легализацию медицинской марихуаны, в его поддержку выступило более 100 депутатов. Законопроект должны были рассмотреть на первом пленарном заседании Рады после регистрации, его включили в повестку дня, но очередь к проекту закона так и не дошла.

По информации Украинской ассоциации медицинского каннабиса, отсутствие доступа украинских граждан к медицинскому каннабису "нарушает конституционное право около 2 млн граждан на жизнь и доступ к эффективному лечению".

Петиция, в частности, требует законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам с каннабисом при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса во время СПИДа, диабетической нейропатии, различных форм склероза и многих других тяжелых болезней.

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