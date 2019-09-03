Зеленский уволил экс-начальника Генштаба Муженко с военной службы

Муженко уволен в запас "в связи с проведением организационных мероприятий".

Президент Владимир Зеленский уволил бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Виктора Муженко с военной службы. Соответствующий указ №645 от 2 сентября опубликован на сайте главы государства.

Муженко уволен с военной службы в запас "в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды".

Напомним, 21 мая Зеленский уволил Муженко с должности начальника Генштаба - главнокомандующего Вооруженных Сил, его сменил Руслан Хомчак.

Муженко возглавлял Генштабс 2014 года. 24 августа 2014 года указом Президента Украины Петра Порошенко Муженко было присвоено воинское звание «генерал-полковник». 14 октября 2015 года он получил звание "генерал армии".