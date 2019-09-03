Омбудсмен РФ Москалькова заявила, что сейчас оформляются документы по обмену пленными

Уполномоченная при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что в настоящее время оформляются документы для взаимного освобождения удерживаемых лиц между Россией и Украиной. Об этом она рассказала, отвечая на вопросы студентов в Московском городском педагогическом университете, передает "Интерфакс-Украина".

"Очень важно, чтобы люди могли вернуться домой. Нужно провести ряд юридических процедур, связанных с оформлением документов, другими вопросами, но процесс начался, такие переговоры ведутся", - сказала Москалькова.

Напомним, в последнее время роSSийские и украинские СМИ активно обсуждают тему возможного обмена заключенных между Украиной и Россией . 21 августа роSSийские СМИ также сообщали о возможной выдаче Украине пятерых политзаключенных, а в московском СИЗО "Лефортово" подтвердили, что политзаключенные Балух, Карпюк, Клых, Кольченко и Сущенко перевезены к ним. Также была появилась информация, что Сенцова тоже перевезли в СИЗО Москвы. Адвокат режиссера эту информацию не подтвердил. Однако, мать Сенцова Людмила сообщила, что "Олег впервые за долгое время не позвонил ей", хотя раньше всегда связывался с ней в конце месяца.

28 августа руководителя "РИА Новости Украина" Вышинского, обвиняемого в госизмене, выпустили из-под стражи под личное обязательство. Позже стало известно, что его освобождение состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского.

29 августа появилась информация, что в Кремле пока не готовы официально сообщать о процессе обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом , но признали, что "контакты на эту тему осуществляются".