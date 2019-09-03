Зеленский поручил до 1 декабря принять законы о легализации казино и добыче янтаря
Подать законопроекты на рассмотрение в Верховную Раду нужно до 1 октября.
Президент Владимир Зеленский поручил правительству и парламентскому большинству в рамках детенизации экономики разработать и до 1 декабря 2019 года принять законы о легализации в стране игорного бизнеса и добычи янтаря. Об этом он заявил в ходе встречи с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов, передает «Интерфакс-Украина».
Ответственными за подготовку и внесение в парламент законопроектов о легализации игорного бизнеса и о легализации добычи янтаря будут Алексей Гончарук и Оксана Маркарова. Конечный срок подготовки законопроектов – до 1 октября 2019 года.
За принятие этих законов будут отвечать Дмитрий Разумков и Давид Арахамия. Согдасно поручению президента, они должны это сделать до 1 декабря.
Напомним, в начале августа сообщалось, что Зеленский хочет легализовать азартные игры и работу казино в пятизвездочных отелях во имя развития туризма у Черного моря.
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