Вышинский просит суд вернуть ему загранпаспорт

Соответствующее ходатайство отправлено в суд

Вышинский просит суд вернуть ему загранпаспорт
Кирилл Вышинский
Фото: Lb.ua

Директор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский просит суд вернуть ему паспорт для выезда за границу.

Об этом "Українським Новинам" рассказал его адвокат Андрей Доманский.

"Соответствующее ходатайство отправлено в суд", - сказал он.

По словам адвоката, эта процедура занимает определенное время. Ходатайство было направлено в суд по почте.

Напомним, 28 августа Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

Вышинский был задержан 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса). По заявлению пресс-службы СБУ, у Вышинского дома был найден роSSийский паспорт и медаль "За возвращение Крыма". Спецслужба сообщила, что весной 2014 года Вышинский ездил в Крым, где по заданию руководства МИА "РоSSия сегодня" "принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку аннексии и присоединения полуострова к РФ", а "по возвращении в Киев Вышинский привлек подчиненных журналистов для изготовления материалов в пользу террористических организаций «Л/ДНР»".

6 июля Вышинскому сообщили второе подозрение по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов), так как во время обысков в арендованном Вышинским банковском сейфе нашли самозарядный нарезной пистолет FN Browning M1906.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
У Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФУ Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФ
Новый генпрокурор уволил МатиосаНовый генпрокурор уволил Матиоса
Зеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в УкраинеЗеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в Украине
В Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции ДостоинстваВ Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции Достоинства
Гончарук в понедельник собирает КабминГончарук в понедельник собирает Кабмин
Блок рекламы


Похожие новости
Вышинский согласился на обмен "35 на 35", - ГПУВышинский согласился на обмен "35 на 35", - ГПУ
Черновецкий просит ОАСК не выпускать Луценко за границуЧерновецкий просит ОАСК не выпускать Луценко за границу
Одесская ОГА просит миграционную службу проверить постояльцев-иностранцев сгоревшего отеляОдесская ОГА просит миграционную службу проверить постояльцев-иностранцев сгоревшего отеля
В Краматорске задержали боевика "ЛДНР", который приехал делать загранпаспортВ Краматорске задержали боевика "ЛДНР", который приехал делать загранпаспорт
Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение КличкоОфис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко
Вышинский категорически против обмена, его должны освободить просто так, - МоскальковаВышинский категорически против обмена, его должны освободить просто так, - Москалькова
Турчинов: РоSSии достаточно суток, чтобы развернуть наступательную операциюТурчинов: РоSSии достаточно суток, чтобы развернуть наступательную операцию
Зеленский позвонил Кличко из Днепра и потребовал вернуть долги за трамваиЗеленский позвонил Кличко из Днепра и потребовал вернуть долги за трамваи
Итальянский суд просит открыть производство против украинского нардепа МаткивскогоИтальянский суд просит открыть производство против украинского нардепа Маткивского
Гройсман предложил Коболеву вернуть 300 млн гривен премии и назвал "Нафтогаз" циничным монополистомГройсман предложил Коболеву вернуть 300 млн гривен премии и назвал "Нафтогаз" циничным монополистом
Последние новости
Подгружаем последние новости