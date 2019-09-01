Зеленский встретился с президентом Литвы и премьером Бельгии

Встречи прошли в рамках мероприятий к 80-й годовщине Второй мировой войны в Варшаве.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках мероприятий к 80-й годовщине Второй мировой войны провел встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем. Об этом сообщается на сайте главы государства.

С президентом Литвы Зеленский обсудил возможность углубления сотрудничества в сфере экономики, инвестиций и альтернативной энергетики.

Фото: https://www.president.gov.ua

Зеленский также пригласил литовскую сторону присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса. Науседа в свою очередь пригласил украинского президента в Вильнюс.

Премьер-министра Бельгии Зеленский поблагодарил за помощь в реабилитации ветеранов войны на Донбассе.

Фото: https://www.president.gov.ua

Шарль Мишель в свою очередь положительно оценил возобновление переговоров в Нормандском формате.

Напомним, ранее Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-ТропеБогдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
У Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФУ Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФ
Верховный Суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов в 198-м округеВерховный Суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов в 198-м округе
Зеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в УкраинеЗеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в Украине
Кравчук рассказал, что ложится спать с пистолетомКравчук рассказал, что ложится спать с пистолетом
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский на встрече с бизнесом в Польше анонсировал 70 законопроектов для улучшения инвестиционного климатаЗеленский на встрече с бизнесом в Польше анонсировал 70 законопроектов для улучшения инвестиционного климата
Зеленский в Варшаве встретился с вице-президентом США
Зеленский: партия Медведчука финансируется кэшем из-за рубежаЗеленский: партия Медведчука финансируется кэшем из-за рубежа
Зеленский: во время второго разговора с Путиным договорились о личной встрече в "нормандском формате"Зеленский: во время второго разговора с Путиным договорились о личной встрече в "нормандском формате"
Зеленский не будет "продавать к чертовой матери" президентские самолетыЗеленский не будет "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
Зеленский внес законопроект о перезапуске НАПКЗеленский внес законопроект о перезапуске НАПК
Зеленский предложил отменить "правки Лозового"Зеленский предложил отменить "правки Лозового"
Зеленский обсудил с Дудой энергетическое сотрудничество "в треугольнике Польша - Украина - США"Зеленский обсудил с Дудой энергетическое сотрудничество "в треугольнике Польша - Украина - США"
Зеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в УкраинеЗеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в Украине
Зеленский начал визит в Польшу со встречи с Дудой
Последние новости
Подгружаем последние новости