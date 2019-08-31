В полиции рассказали подробности ДТП, в котором пострадал нардеп Бондарь

Травмы получили пять человек.

Фото: zhitomir.info

В результате ДТП в Житомирской области кроме народного депутата Михаила Бондаря пострадали еще четыре человека. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Авария произошла на 111 км трассы Киев-Чоп возле Коростышева вечером 30 августа.

"Водитель "Мицубиси", направляясь из столицы, не справился с управлением и столкнулся в правой полосе движения с грузовиком "Камаз", который ехал впереди. От удара легковушка перевернулась, а ее правое переднее колесо отсоединилось от конструкции и, двигаясь по инерции, попало в автомобиль "Фольксваген", который ехал позади ", - говорится в сообщении.

В результате ДТП травмы различной степени сложности получили пять человек, водители "Мицубиси" и "КамАЗа" и три пассажира легковушки.

Двое из них, 25-летнюю жену водителя и 39-летнего мужчину, госпитализировали в Коростышевскую больницу. Среди травмированных также 43-летний народный депутат Михаил Бондарь.

Начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Ранее сообщалось, что в Бондаря в результате ДТП сломаны ребра и многочисленные травмы. Нардеп ехал на автомобиле, который нашел через сервис поиска попутчиков Bla bla car.

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