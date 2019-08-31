В Харьковской области подорвался пограничник

35-летний инспектор пограничной службы скончался в "скорой" по дороге в больницу.

В Харьковской области подорвался пограничник
Фото: dpsu.gov.ua

В Харьковской области от разрыва неизвестного взрывного предмета погиб сотрудник Государственной пограничной службы.

Пресс-служба ГПСУ сообщает, что пограничный наряд Харьковского отряда выполнял задание недалеко от государственной границы с Россией. Военнослужащие прикрывали подступы к госрубежу в пределах Волчанского района на определенной удаленности от подразделения.

Около 19:00 30 августа в момент передышки и разогрева пищи произошел разрыв неустановленного пока взрывного предмета. В следствие этого военнослужащий по контракту получил ранение в шею.

Другой пограничник из состава наряда немедленно оказал раненому первую помощь, сообщил в подразделение и на место была вызвана скорая.

По дороге в больницу 35-летний инспектор пограничной службы скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

О данном событии пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, ГБР, военной прокуратуры и СБУ. На месте, где произошел взрыв, работают следователи.

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