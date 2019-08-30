Зеленский предложил прописать в Конституции дополнительных омбудсменов
Президент считает, что одного омбудсмена для Рады недостаточно.
Президент Владимир Зеленский предложил ввести должность уполномоченного Верховной Рады Украины по соблюдению за соблюдением Конституции Украины.
Об этом говорится в конституционных изменениях, которые он внес на рассмотрение парламента 29 августа.
В случае принятия в ст. 85 появится новый пункт 17-1, согласно которому Верховная Рада получит полномочия назначать и увольнять уполномоченных Верховной Рады за соблюдением Конституции и законов в отдельных сферах, а также заслушивать их ежегодные доклады.
Соответствующие изменения также предлагается внести в ст.101 Конституции Украины.
В пояснительной записке говорится, что один омбудсмен - по правам человека - не способен эффективно контролировать соблюдение прав и свобод человека и гражданина.
Порядок внесения изменений в Конституцию предусматривает голосования на двух сессиях. В первом чтении законопроект должен быть одобрен простым большинством (226 народных депутатов) и на одной из следующих очередных сессий принят не менее чем 300 голосами.
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Политика
30.08.2019 11:45