США решат вопрос о размере военной помощи Украине в ближайшее время, - Болтон

Трамп поставил финансирование Украины под сомнение.

США решат вопрос о размере военной помощи Украине в ближайшее время, - Болтон
Джон Болтон
Фото: twitter @TFASorg

Соединенные Штаты в ближайшее время планируют решить вопрос о размере военной помощи Украине.

Об этом советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил журналистам в четверг в Минске, отвечая на соответствующий вопрос.

"У нас будет ответ на этот вопрос в ближайшем будущем", - цитирует Болтона Интерфакс-Украина.

Советник Дональда Трампа отметил, что в прошлом и в настоящее время у США есть очень широкое сотрудничество в сфере обороны с Украиной и другими странами в регионе.

"Мне кажется, оно было взаимовыгодным. И в ближайшем будущем мы определимся и примем решение по этому поводу", - подчеркнул Болтон.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.

В 2019 финансовом году законодатели США выделили Украине 250 миллионов долларов на помощь в области безопасности, включая деньги на оружие, обучение, оборудование и разведывательную поддержку. В частности, Конгресс выделил 50 миллионов долларов на вооружение. Теперь это финансирование ставится под сомнение, поскольку президент хочет обеспечить приоритетность интересов США.

Politico отмечает, что средства на Украину не могут быть потрачены, пока что они находятся на рассмотрении. Срок их действия истекает 30 сентября финансового года.

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