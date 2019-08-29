США решат вопрос о размере военной помощи Украине в ближайшее время, - Болтон

Соединенные Штаты в ближайшее время планируют решить вопрос о размере военной помощи Украине.

Об этом советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил журналистам в четверг в Минске, отвечая на соответствующий вопрос.

"У нас будет ответ на этот вопрос в ближайшем будущем", - цитирует Болтона Интерфакс-Украина.

Советник Дональда Трампа отметил, что в прошлом и в настоящее время у США есть очень широкое сотрудничество в сфере обороны с Украиной и другими странами в регионе.

"Мне кажется, оно было взаимовыгодным. И в ближайшем будущем мы определимся и примем решение по этому поводу", - подчеркнул Болтон.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.

В 2019 финансовом году законодатели США выделили Украине 250 миллионов долларов на помощь в области безопасности, включая деньги на оружие, обучение, оборудование и разведывательную поддержку. В частности, Конгресс выделил 50 миллионов долларов на вооружение. Теперь это финансирование ставится под сомнение, поскольку президент хочет обеспечить приоритетность интересов США .

Politico отмечает, что средства на Украину не могут быть потрачены, пока что они находятся на рассмотрении. Срок их действия истекает 30 сентября финансового года.