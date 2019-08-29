Рада назначила министром иностранных дел замглавы ОП Пристайко
За его кандидатуру проголосовали 310 нардепов.
Верховная Рада назначила министром иностранных дел заместителя главы Офиса президента Вадима Пристайко по представлению Владимира Зеленского.
За его кандидатуру проголосовали 310 депутатов при минимально необходимых 226.
Пристайко 49 лет. С 22 мая он занимал должность замглавы Офиса президента. До этого, с июля 2017 года, он возглавлял миссию Украины при НАТО.
В 2014-2017 Пристайко годах занимал должности замминистра иностранных дел - руководителя аппарата, первого замминистра иностранных дел. В 2012-2014 годах был послом Украины в Канаде, а ранее работал в посольстве Украины в США.
Напомним, с 19 июня 2014 года МИД Украины возглавлял Павел Климкин. 17 мая 2019 года он подал в отставку, но Рада отказалась ее принять.
11 июня президент Зеленский снова попросил Раду уволить Климкина и предложил назначить главой МИДа Пристайко. Он был единственным кандидатом на эту должность.
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