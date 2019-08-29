Рада назначила министром обороны Загороднюка

За его кандидатуру проголосовали 314 нардепов.

Рада назначила министром обороны Загороднюка
Андрей Загороднюк
Фото: Пресс-служба "Слуги народа"

Верховная Рада назначила министром обороны Андрея Загороднюка по представлению президента Владимира Зеленского.

За его кандидатуру проголосовали 314 депутатов при минимально необходимых 226.

25 нардепов проголосовали против, 14 воздержались, а 52 не голосовали.

Загороднюк был советником президента Владимира Зеленского, позже - членом наблюдательного совета "Укроборонпрома". Он руководит компанией "Дискавери Буровое оборудование".

В 2015-2017 годах Загороднюк возглавлял Проектный офис реформ при Министерстве обороны.

Напомним, с 2019 года должность министра обороны Украины является гражданской. В связи с этим министр Степан Полторак был вынужден уволиться с военной службы, чтобы остаться во главе министерства.

20 мая Полторак подал в отставку с должности главы Минобороны.

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