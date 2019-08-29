На "Крымском титане" остановили цех, "чтобы предотвратить ухудшение экологической ситуации", - росСМИ

При этом оккупационные власти Крыма называют экологическую ситуацию в регионе "стабильной".

На
"Крымский титан"
Фото: infoindustria.com.ua

В оккупированном Армянске временно остановили работу одного из цехов завода "Крымский титан" и увеличили подачу воды в кислотонакопитель, "чтобы предотвратить возможное ухудшение экологической ситуации на севере полуострова".

Об этом сообщают роSSийские СМИ.

"С целью предупреждения неблагоприятной экологической ситуации, в связи с тем, что держится высокий температурный режим, заводом «Крымский титан» на сегодняшний день остановлен один цех, увеличена подача известкового молока и воды в кислотонакопитель, чтобы нейтрализовать кислый сток", - цитируют Славгородскую "РИА Новости Крым".

При этом она назвала экологическую ситуацию в регионе "стабильной" и заявила, что последнее превышение предельно допустимой концентрации хлорида водорода в атмосфере было зарегистрировано 21 августа, после чего "ситуация стабилизировалась.

Ранее директор крымского филиала ООО "Титановые инвестиции" Эдуард Курмачев, комментируя предложение закрыть предприятие, заявил, что "это потребует длительного времени, а также затрат на переобучение сотрудников градообразующих предприятий региона".

Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет предложил рассмотреть вопрос постепенного закрытия химзаводов на севере полуострова.

Напомним, в прошлом году в ночь с 23 на 24 августа в оккупированном Армянске произошел выброс неизвестного вещества. РоSSийские "власти" Крыма заявили, что причиной выбросов являются жара и длительное отсутствие осадков. По данным исследований, причиной загрязнения были испарения содержимого кислотонакопителя, используемого "Крымским титаном".

Из города эвакуировали детей, так как концентрация вредных веществ в воздухе превысила допустимую норму, а работу завода приостановили на две недели. Роскомнадзор заявил о взыскании с завода 736,8 млн рублей (около 300 млн грн) за негативное воздействие на экологию.

20 октября "Крымский титан" возобновил работу, а 23 октября - режим чрезвычайной ситуации в Армянске и близлежащих селах был снят.

Украинские правоохранители рассматривают три версии происходящего на заводе. Одна из них - повреждение резервуаров с отходами при проведении военных учений РоSSийской Федерацией.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
У Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФУ Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФ
Антипрививочники вышли на митинг к офису ЗеленскогоАнтипрививочники вышли на митинг к офису Зеленского
На свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика ВавришаНа свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика Вавриша
В Житомирской области облили красной краской Мемориал участникам АТОВ Житомирской области облили красной краской Мемориал участникам АТО
Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-ТропеБогдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
Блок рекламы


Похожие новости
РосСМИ сообщили о возможной выдаче Украине пятерых политзаключенныхРосСМИ сообщили о возможной выдаче Украине пятерых политзаключенных
«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады
Выдачу биометрических паспортов в Украине приостановилиВыдачу биометрических паспортов в Украине приостановили
Добыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТДобыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТ
Первая нитка "Северного потока-2" будет готова в ноябре, - росСМИПервая нитка "Северного потока-2" будет готова в ноябре, - росСМИ
В Киеве остановили работу два суда из-за сообщений о минированииВ Киеве остановили работу два суда из-за сообщений о минировании
РосСМИ начали продвигать кампанию за выход Румынии из ЕвросоюзаРосСМИ начали продвигать кампанию за выход Румынии из Евросоюза
Пропускные пункты "Каланчак" и "Чаплинка" приостановили работу из-за ситуации с "Крымским Титаном"Пропускные пункты "Каланчак" и "Чаплинка" приостановили работу из-за ситуации с "Крымским Титаном"
Украина заявляет об экологической катастрофе в оккупированном Россией КрымуУкраина заявляет об экологической катастрофе в оккупированном Россией Крыму
Кафе, в котором убили Захарченко, принадлежало начальнику его охраны, - росСМИКафе, в котором убили Захарченко, принадлежало начальнику его охраны, - росСМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости