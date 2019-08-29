Медведчук подал в суд на журналиста Кипиани из-за книги про Стуса

Лидер ОПЗЖ требует запретить распространение книги "в любой форме и на любой территории".

Медведчук подал в суд на журналиста Кипиани из-за книги про Стуса
Вахтанг Кипиани
Фото: facebook.com/vakhtang.kipiani

Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РоSSии Виктор Медведчук подал в суд на журналиста Вахтанга Кипиани.

Об этом сообщил сам Кипиани в фейсбуке.

"Есть новость. Кум и пособник Путина Виктор Медведчук подал на меня в суд по защите своей "чести", "достоинства" и "деловой репутации" и для "опровержения недостоверной информации" [кавычки мои]. Речь идет о текстах из книги "Дело Василия Стуса", которую мы сделали вместе с Издательство Vivat (оно является соответчиком в этом деле)", - написал он.

Кипиани уточнил, что Медведчук требует запретить распространение (продажу) в любой форме и на любой территории экземпляров этой книги.

"Итак, кто хочет купить это издание - поспешите, кто знает, что будет завтра. И это, конечно, не реванш...Первое заседание по этому делу состоится в Дарницком суде 2 октября 2019 года", - добавил он.

Напомним, в августе прошлого года стало известно, что из фильма "Стус", который должен выйти на экраны в этом оду, убрали все сцены, где фигурирует Медведчук. Медведчук, как известно, был адвокатом Стуса, и, по оценкам юристов и историков, его деятельность не в последнюю очередь привела к тому, что поэту дали 10 лет заключения в лагере строгого режима.

По версии продюсера фильма Артема Денисова, сцены с Медведчуком убрали из фильма "из-за необходимости сократить хронометраж", который вместе с другими вырезанными из сценария эпизодами, составлял 180 минут (заявленный хронометраж – 100 минут). По версии режиссера Романа Бровко, это произошло потому, что с Медведчуком в сюжете фильм якобы не взяли бы в прокат крупные дистрибьюторские компании. Кроме того, Бровко сослался на просьбу сына Василя Стуса, Дмитрия, убрать фигуру адвоката из картины. Дмитрий Стус свою просьбу отрицает.

Позже создатели фильма решили доснять эпизоды с Медведчуком, потому что "выслушали мнение аудитории и пошли ей навстречу". Однако, а двокат Медведчука Игорь Кириленко пригрозил через суд запретить фильм, "если в нем будет недостоверная информация о его клиенте".

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