Нардеп из "Слуги народа" в первый день попался на обсуждении снятия неприятной новости

Радуцкий оказался в центре скандала из-за обсуждения Супрун.

Депутат Верховной Рады из "Слуги народа" Михаил Радуцкий в первый же день работы работы попался на обсуждении снять с публикации неприятную новость о нем.

Фотограф "Цензор.НЕТ" снял переписку Радуцкого с Игорем Никоновым о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.

"Мой человек Зоряна Черненко" - написал Радуцкий, после чего нецензурно отреагировал на замечание собеседника о том, что якобы министром может стать Уляна Супрун.

Через некоторое время фотокор издания снова снял переписку Радуцкого.

На ней он пишет: "Надо им попробовать снять... Я про Цензор".

Собеседник (уже другой) советует не делать этого: "Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять. Только если у вас там отличные отношения".

Фото: Цензор

Фото: Цензор

Фото: Цензор

Фото: Цензор

Фото: Цензор

Напомним, что Радуцкий рассматривался как кандидат на замену Уляне Супрун в Минздраве, но предпочел остаться в Верховной Раде. Как ожидается, он возглавит комитет по вопросам здравоохранения.

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