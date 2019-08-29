?Лукашенко предложил начать отношения Беларуси и США "с чистого листа"

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону "откровенно и по-дружески" обсудить вопросы отношений между странами

Об этом он заявил в ходе встречи с Болтоном во Дворце Независимости в Минске, сообщается на сайте президента Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что у сторон "уже есть определенная история перезагрузки двусторонних отношений".

"Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг вашей поездки, здесь много положительного, особенно для Беларуси. Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнет (и вы, наверное, знаете об этом), что мы постоянно с момента ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту нехорошую страницу и начать с нового листа наши отношения", - подчеркнул президент Беларуси.

Лукашенко также отметил, что визит Болтона является историческим.

"Таких заметных высокопоставленных фигур (из США , - ред.) в Беларуси не было давно. И в этом тоже историчность этого визита".

В ходе встречи советник президента США назвал темы, которые хотел бы обсудить во время своего визита. "Считаю, это очень хорошая возможность провести разговор по нескольким очень важным темам - региональной безопасности, двустороннего сотрудничества, - сказал он. - Есть несколько вопросов, которые очень интересуют США : права человека, нераспространение оружия. Я согласен с Вами, что мы должны быть предельно откровенны по этим темам. Думаю, мы сможем найти общий язык".

Болтон также отметил значительные изменения, произошедшие в отношениях между странами.

"История не стоит на месте. Уже прошло достаточно много времени с распада Советского Союза, геополитическая ситуация изменилась. Она меняется даже во время нашего разговора. Поэтому есть региональные вопросы, есть вопросы, связанные со странами, которые географически находятся далеко отсюда, но они также влияют на ситуацию здесь. Это мы также хотели бы обсудить с вами", - сказал он.

Фото: president.gov.by

Напомним, в июне президент США Дональд Трамп продлил еще на один на год действие санкций в отношении ряда белорусских чиновников.

Американские санкции против Беларуси были введены президентом Джорджем Бушем. В послании, направленном Конгрессу США 16 июня 2006 года, Буш распорядился заморозить финансовые счета президента Беларуси Александра Лукашенко и девяти других высокопоставленных белорусских чиновников, а также запретил американским гражданам совершать с ними какие-либо сделки. Поводом для введения санкций стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными.

Позднее, в 2007-2008 годах, Вашингтон ввел ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим". В октябре 2015 года Минфин США приостановил санкции в отношении концерна "Белнефтехим" и восьми связанных с ним предприятий нефтехимической отрасли.