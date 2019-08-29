Фракцию "Слуги народа" возглавит Арахамия, его первым замом станет Корниенко

Об этом сообщалось еще в начале августа.

Фракцию "Слуги народа" возглавит Арахамия, его первым замом станет Корниенко
Давид Арахамия
Фото: Макс Левин

Депутатскую фракцию партии "Слуга народа" возглавит народный депутат Давид Арахамия. Его первым заместителем будет Александр Корниенко. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на комментарий Корниенко.

"Фракцию возглавит Давид Арахамия, а я буду первым заместителем. Всего во фракции будет 15 заместителей председателя", - сказал нардеп.

Напомним, о том, что Арахамия может возглавить фракцию "Слуги народа" в Раде сообщалось еще 3 августа.

Арахамия, он же Давид Браун, - сооснователь IT-компании Template Monster. В 2014 году занялся волонтерской деятельностью, основав фонд "Народный проект" (peoplesproject.com). Был одним их кураторов так называемого "волонтерского десанта" в Министерстве обороны, в 2014-2017 годах он возглавлял Совет волонтеров при Министерстве обороны Украины.

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