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2019-08-29
Депутатам вместе с удостоверением выдали Конституцию и регламент
Нардепам вручили синие кульки с логотипом "Верховная Рада Украины".
Фото: Анна Стешенко
Депутатам нового созыва Верховной Рады, которые в четверг приступили к обязанностям, вместе с удостоверением выдали Конституцию и регламент.
Об этом LB.ua рассказал депутат "Слуги народа" Артем Кунаев.
"Выдают Конституцию, регламент, а также два депутатских значка, карту голосования и удостоверение", - сообщил он.
Вещи вложены в синий кулек с логотипом "Верховная Рада Украины".
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
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