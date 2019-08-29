Депутатам вместе с удостоверением выдали Конституцию и регламент

Фото: Анна Стешенко

Депутатам нового созыва Верховной Рады, которые в четверг приступили к обязанностям, вместе с удостоверением выдали Конституцию и регламент.

Об этом LB.ua рассказал депутат "Слуги народа" Артем Кунаев.

"Выдают Конституцию, регламент, а также два депутатских значка, карту голосования и удостоверение", - сообщил он.

Вещи вложены в синий кулек с логотипом "Верховная Рада Украины".

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко