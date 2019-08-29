В Украине начала работу новая налоговая служба

Распоряжение правительства о начале работы ГНС опубликовано на Правительственном портале.

В Украине начала работу новая налоговая служба
Фото: news.ub.ua

28 августа в Украине официально начала работу новая Государственная налоговая служба, которая была создана в результате разделения Государственной фискальной службы.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"Сегодня Распоряжение правительства от 21 августа 2019 года № 682-р о начале работы Государственной налоговой службы Украины опубликовано на Правительственном портале", - говорится в сообщении.

Кабинет министров передал ГНС функции по реализации государственной налоговой политики, государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса и законодательства по другим вопросам, контроль за соблюдением которого возложен на ГНС.

Напомним, в марте 2019 года Кабмин утвердил положения о Налоговой и Таможенной службе, которые создаются в рамках разделения ГФС. Это было одним из требований Международного валютного фонда. Этот процесс должен был быть завершен до конца апреля.

Создание Таможенной службы затянулось из-за судебных разбирательств.

21 августа Кабмин завершил создание Налоговой службы.

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