Новинский подтвердил готовность внести 6 млн гривен за Богатыреву

Богатыреву арестовали на два месяца, но могут выпустить под залог.

Новинский подтвердил готовность внести 6 млн гривен за Богатыреву
Фото: Макс Требухов

Глава фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский подтвердил в комментарии LB.ua, что готов внести залог 6 млн гривен за Раису Богатыреву, если ее семья обратиться к нему с такой просьбой.

Сегодня, 28 августа Печерский районный суд Киева арестовал экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву на два месяца или же она сможет выйти под залог в 6 млн гривен. Прокурор обосновал необходимость ареста Богатыревой тем, что она четыре последних года проживала за границей или, возможно, в Крыму и все это время не являлась в органы досудебного расследования. При этом, в 2014 году она официально границу не пересекала, поэтому есть угроза, что Богатырева сделает это еще раз.

В свою очередь, Богатырева подтвердила, что находилась за пределами Украины до вчерашнего дня. Кроме этого, она знала, что 20 мая 2016 года и 23 июля 2015 года были постановления о спецрасследовании и избрании ей меры пресечения.

Напомним, Богатыревой вменяли растрату 63,5 млн грн при закупке в 2011-2013 годах иммунобиологических препаратов, лекарств, медизделий и оборудования по существенно завышенным ценам, а также в растрате 279 млн грн, которые были использованы в первой половине 2013 года на закупку инсулинов у "Индара".

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