Партия "Голос" вступила против разделения должности мера Киева и главы КГГА

В партии предоставили статистику социологической группы "Рейтинг".

Партия "Голос" вступила против разделения должности мера Киева и главы КГГА
Фото: Макс Требухов

Партия "Голос" заявила, что главой Киевской городской государственной администрации должен быть человек, которого самостоятельно выберут киевляне, и они не воспринимают разделение должностей мэра и главы КГГА. Об этом сообщается в пресс-службе партии "Голос".

Кроме того, в партии прели статистику социологической группы "Рейтинг", в которой указано, что по мнению 72% жителей столицы, президент не имеет политического права назначать председателем КГГА другого, чем избранного ими мэра.

При этом отмечается, что 56% опрошенных киевлян не довольны работой действующего председателя КГГА и Киевсовета (62% опрошенных).

"Люди высказались за демократическую систему. Если их не устраивает работа действующего главы, они изменят его на выборах. Избранника, а не систему", - отметила нардепка от "Голоса" Кира Рудык.

"Голос" предлагает законодательно закрепить единство должностей избранного городского головы и председателя городской государственной администрации столицы.

"Киевскую власть выбирают киевляне, и они не воспринимают разделение должностей мэра и главы КГГА. К сожалению, формально это до сих пор разрешено законодательством, но мы призываем не злоупотреблять этим. И первый законопроект, который я подам, устранит эту возможность в принципе", - добавила Рудык.

Напомним, 1 июля глава Офиса президента Андрей Богдан пригрозил Виталию Кличко разделением должностей мэра Киева и главы КГГА.

11 июля президент Владимир Зеленский обсудил с мэром Киева, председателем Киевской городской государственной администрации Виталием Кличко намерение разделить должности мэра и председателя КГГА. Таким образом, президент подтвердил слухи о разделении полномочий в управлении столицей. Председатель КГГА - его вертикаль, и он собирается туда назначить своего человека. При этом, он пообещал предупредить Виталия Кличка, когда именно это произойдет.

Сегодня депутаты Верховнй Рады VIII созыва от разных фракций попросили Конституционный Суд растолковать статьи Конституции в части распределения и осуществления государственной власти и местного самоуправления и в столице.

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