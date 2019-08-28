В Крыму приговорили к 10 годам тюрьмы крымского татарина за участие в добровольческом батальоне

Обвинение просило для Гафарова 12 лет лишения свободы.

В Крыму приговорили к 10 годам тюрьмы крымского татарина за участие в добровольческом батальоне
Дилявер Гафаров
Фото: uaportal

Так называемый «Кировские районный суд Крыма» приговорил крымского татарина Дилявера Гафарова на 10 лет лишения свободы за участие в добровольческом батальоне по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании). Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк у себя на фейсбуке.

Приговор вносил судья Игорь Дегтярев, изначально ибвинение просило для Гафарова 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, житель села Жемчужина Крыма Гафаров в 2016-2018 годах участвовал в Крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана, сейчас общественное объединение "Аскер", а также был участником экономической блокады Крыма.

Гафарова задержали в Крыму 30 октября 2018 года. В суде он отрицал вину и рассказал, что организатор отряда и собственник телеканала ATR (где Гафаров работал парикмахером) Ленур Ислямов предлагал ему войти в отряд, но он отказался, а позже уволился с телеканала, недолго поработал в Киеве и вернулся в Крым.

Напомним, вчера, 27 августа в оккупированном Крыму снова проходили обыски у крымских татар. В частности, люди в масках обыскали вчера дом крымскотатарского предпринимателя, а также жилище его родителей.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
У Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФУ Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФ
Антипрививочники вышли на митинг к офису ЗеленскогоАнтипрививочники вышли на митинг к офису Зеленского
На свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика ВавришаНа свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика Вавриша
В Житомирской области облили красной краской Мемориал участникам АТОВ Житомирской области облили красной краской Мемориал участникам АТО
Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-ТропеБогдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
Блок рекламы


Похожие новости
Крымского политзаключенного Эдема Бекирова отпустили на свободуКрымского политзаключенного Эдема Бекирова отпустили на свободу
Депутатка от "Слуги народа" признала, что у нее был бизнес в Крыму после оккупации, и заявила о выходе из негоДепутатка от "Слуги народа" признала, что у нее был бизнес в Крыму после оккупации, и заявила о выходе из него
Зеленский обсудил с премьером Канады невозможность возобновления G7 с участием РоSSииЗеленский обсудил с премьером Канады невозможность возобновления G7 с участием РоSSии
РоSSия решила утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", захваченную в оккупированном КрымуРоSSия решила утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", захваченную в оккупированном Крыму
Политзаключенный Карпюк "выбыл" из роSSийской тюрьмы, - адвокатПолитзаключенный Карпюк "выбыл" из роSSийской тюрьмы, - адвокат
РоSSия проводит в оккупированном Крыму военно-штабные ученияРоSSия проводит в оккупированном Крыму военно-штабные учения
СБУ проверяет деятельность сети кинотеатров IMAX в оккупированном КрымуСБУ проверяет деятельность сети кинотеатров IMAX в оккупированном Крыму
РоSSийские военные в Крыму случайно запустили ракету "воздух - земля"РоSSийские военные в Крыму случайно запустили ракету "воздух - земля"
РоSSия разместила в Крыму эскадрилью разведывательных беспилотниковРоSSия разместила в Крыму эскадрилью разведывательных беспилотников
РоSSийский активист Бахолдин, осужденный за участие в "Правом секторе", вышел на свободуРоSSийский активист Бахолдин, осужденный за участие в "Правом секторе", вышел на свободу
Последние новости
Подгружаем последние новости