Возле КПВВ "Гнутово" в Донецкой области обнаружили тайник с гранатометами

Их нашли в заброшенном доме под насыпью мусора.

Обследуя местность в дачном массиве поселка неподалеку от КПВВ "Гнутово" в Донецкой области, украинские пограничники обнаружили тайник с двумя гранатометами. Об этом сообщается на фейсбуке Госпогранслужбы.

"Оперативные сотрудники Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ из состава Объединенных сил, обследуя местность в дачном массиве поселка недалеко от КПВВ "Гнутово", обнаружили тайник с оружием", - сказано в сообщении Госпогранслужбы.

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в заброшенном здании под насыпью мусора выявили и изъяли один реактивный противотанковый гранатомет РПГ-22 и один РПГ-26.

Фото: ГоспогранслужбаФБ

Оперативный состав пограничных подразделений устанавливает круг лиц, которые возможно причастны к незаконной деятельности. Также продолжается работа по выявлению подобных тайников.

Фото: ГоспогранслужбаФБ

Напомним, в июле этого года на территории одного из заброшенных домов в Новоайдарском районе Луганской области нашли тайник с большим количеством оружия.

В схроне нашли 16 минометных мин ОФ-36 калибра 120-мм, которые запрещены минскими соглашениями, 11 ручных противотанковых гранатометов РПГ-22, 3 ручных кумулятивных гранат РКГ-37, 66 гранат ВОГ-17 к автоматическому гранатомету, противопехотную направленную мину МОН-50, 44 гранаты Ф-1 и РГД-5, 12 ящиков с патронами различного калибра, заряды к минам, взрыватели и самодельные взрывные устройства.

Вероятно, тайник сделали роSSийские боевики "ЛНР" для совершения терактов на подконтрольной территории.

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