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2019-08-28
Новый Кабмин может остаться без вице-премьеров
"ЗеКоманда этот институт настроена рубить".
Фото: Макс Требухов
В новом правительстве может не оказаться вице-премьеров.
Об этом говорится в телеграме шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной.
"Это - один из главных дискуссионных вопросов на сегодня. В целом, ЗеКоманда этот институт настроена рубить. Непонятно даже, будет ли просто первый вице, не говоря уже о «простых»", - отмечает журналистка.
Точно не будет вице-премьера по децентрализации.
"Ведомство Геннадия Зубко идёт под нож", - заявила журналистка.
Напомним, что в Кабмине Владимира Гройсмана целых шесть вице-премьеров: Степан Кубив, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Владимир Кистион, Вячеслав Кириленко, Павел Розенко, Геннадий Зубко.
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