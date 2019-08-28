Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента Великобритании

У членов парламента не останется времени, чтобы помешать выходу из ЕС без соглашения.

Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента Великобритании
Фото: twitter.com/RoyalFamily

Правительство Великобритании обратилось к королеве с просьбой приостановить работу парламента, чтобы он не помешал выходу из Европейского Союза.

Об этом пишет BBC.

Это может произойти буквально через несколько дней после того, как депутаты вернутся с каникул, и за несколько недель до выхода страны из Евросоюза, то есть с середины сентября до середины октября. Глава правительства заявил, что такой шаг позволит реализовать планы по "Брексит".

В этом случае речь королевы, в которой излагаются планы правительства, будет перенесена на 14 октября, заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Это также означает, что у членов парламента почти не останется времени на принятие каких-либо законов, которые могли бы помешать премьер-министру вывести Британию из Евросоюза без соглашения 31 октября.

Обычно британский парламент ненадолго приостанавливает работу каждый год - в апреле или в мае. В это время прекращается вся законодательная работа, а законопроекты, которые парламент не успел принять, утрачивают возможность быть принятыми.

Все члены парламента и министры сохраняют свои места, но никакие обсуждения и голосования в парламенте не проводятся.

Напомним, что выход Великобритании из ЕС был запланирован на 29 марта 2019 года. Однако парламент трижды проголосовал против сделки "Брекситу", а также отклонил проведение нового референдума и выход из Евросоюза без сделки.

В результате Евросоюз предоставил Британии шестимесячную отсрочку до конца октября.

"Брексит" намечен на 31 октября.

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