Один из главарей "ДНР" Ходаковский признался в обстрелах Ясиноватой

Ранее боевики отрицали, что наносят артудары по городам и жилым кварталам и обвиняли в обстрелах исключительно ВСУ.

Один из главарей "ДНР" Ходаковский признался в обстрелах Ясиноватой
Александр Ходаковский
Фото: mh17.correctiv.org

Один из главарей боевиков "ДНР" Александр Ходаковский признался, что в 2014 году он отдавал приказ "обстреливать Ясиноватую реактивными снарядами". По его словам, на такой шаг он пошел, чтобы заставить Вооруженные силы Украины оставить город.

Об этом пишет издание "Восточный вариант".

"Недавно мы отметили день освобождения Ясиноватой. Мой расчёт на то, что если я нанесу артиллерийский удар по местам скопления противника, уже укрепляющегося в городе, после чего выдвину штурмовую группу - противник не сможет оказать существенного сопротивления, - оправдался. Впервые с начала этой войны мне пришлось принимать тяжелое решение бомбить собственный город реактивными снарядами, но Бог милостив - никто из гражданских не пострадал, и даже разрушения были минимальными", - написал Ходаковский на своей странице в соцсети.

Ранее боевики "ДНР отрицали, что наносят артиллерийские удары по городам и жилым кварталам и обвиняли в таких обстрелах исключительно украинскую сторону.

В результате обстрелов в августе 2014 года в Ясиноватой регулярно гибло гражданское население. При этом, имена всех погибших не удавалось установить, так как в городе фактически происходила гуманитарная катастрофа - не было электричества, интернета и мобильной связи.

Напомним, Ясиноватую освободили в августе 2014 года. 17 августа 95-я бригада ВСУ взяла город под контроль.

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