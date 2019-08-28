Коломойский предлагает снять с РоSSии часть санкций, которые касаются Донбасса

"РоSSия хочет выйти из конфликта но при этом заставить нас отказаться от Крыма. А санкции сохраняются за Донбасс и за Крым".

?Коломойский предлагает снять с РоSSии часть санкций, которые касаются Донбасса
Игорь Коломойский
Фото: стоп-кадр из видео

Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что в настоящий момент РоSSия хочет выйти из конфликта на Донбассе, но при этом заставить Украину отказаться от аннексированного ею Крыма.

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

По мнению Коломойского, Украине было бы выгодно предложить роSSийской стороне снять часть санкций, которые были введены за агрессию на востоке Украины.

"Есть два вида санкций. Вначале санкции были введены за Крым, а потом после 17-го июля, когда они сбили "Боинг", были введены санкции по Донбассу. И россияне от них реально страдают. Поэтому я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция. Надо возвращать Донбасс сейчас. Ну, а потом пройдет несколько лет, РоSSия неустойчива, там всегда возможна внезапная смена власти, и мы возьмем свое, если подготовимся. Если мы отработаем механизм уступок - наша земля в обмен на санкции, - значит это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму", - сказал олигарх.

По его словам, Кремлю тоже было бы выгодно пойти на уступки и покинуть украинсий Донбасс."Во-первых, РоSSия несет большие потери от введения санкций, они постоянно ужесточаются, и только позиция Украины поможет снять часть санкций, это приведет к оживлению в роSSийской экономике, у них прекратится падение. Во-вторых, Донбасс для РоSSии - большая обуза, на содержание выделяются огромные дотации из тощего роSSийского бюджета, и ситуация ухудшается. Донбасс роSSийской экономике не нужен, это часть украинского промышленного комплекса, если они вернут нам промышленность Донбасса, у нас значительно вырастет товарооборот с той же Россией, который с 2014-го упал в три раза.

Реинтеграция Донбасса сэкономит для РоSSии миллиарды и снимет ответственность за население, которое они там еле-еле кормят... В-третьих, в противном случае - нам придется начать экономическую войну. Поднять вопрос, как металл, производимый на Донбассе, продается на экспорт, как РоSSия участвует в подделке сертификатов. Вот, например, Челябинский ферросплавный делает поставки на комбинаты в Енакиево и Алчевске, подадим его в санкционные списки и полностью закроем сбыт продукции в Европу", - пояснил свою позицию Коломойский.

"В-четвертых, Донбасс сковывает крупные силы роSSийской армии, они несут потери, затраты, вести две войны сразу в Сирии и Украине для РоSSии непомерное бремя, они очень уязвимы, их поэтому американцы вышвырнули из Венесуэлы. В-пятых, геополитически РоSSия не может противостоять своим мировым конкурентам – США, Китаю, она ослаблена, против нее выстроен фронт, потому что РоSSия увязла в Украине. В-шестых, РоSSия проиграла войну. Украину им не взять, а отдавать оккупированные территории рано или поздно все равно придется. Мы им на данный момент предлагаем уйти на основе договоренностей, когда они на многое могут влиять... Мы должны направить РоSSию в коридор для выхода из этих проблем", - добавил он.

Коломойский не исключил также переформатирование Минских договоренностей в два пакета - один по Крыму, а второй по Донбассу, и решать эти проблемы поочередно.

"Да, но не отказываясь ни в коей мере от нашего суверенитета над Крымом, и даже усиливая нашу работу в этом направлении. Но если мы реалисты, если мы хотим продвижения к миру и освобождению нашей земли, то надо начать с отработки плана мирного освобождения, чтобы при нашей жизни у нас вернулся хотя бы Донбасс. Да, надо отделить вопрос Крыма и вопрос Донбасса, как это ни печально звучит", - отметил бизнесмен.

Напомним, Коломойский неоднократно говорил, что считает войну на Донбассе гражданским конфликтом, в котором "украинцы воюют с украинцами". При этом он признает наличие на востоке Украины роSSийской техники и роSSийских военных. Он также заявлял, что на Донбассе часть людей "искренне поддерживают боевиков".

Коломойский жил в Израиле с сентября 2018 года. После победы Владтимира Зеленского на президентских выборах, бизнесмен вернулся в Украину. Он заявил, что "готов консультировать" новоизбранного президента.

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