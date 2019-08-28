Депутат от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкий заявил об исключении из комитета

Куницкого перевели в другой комитет "без объяснения причин и согласования".

Депутат от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкий заявил об исключении из комитета
Александр Куницкий
Фото: facebook/Александр Куницкий

Избранного народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого исключили из комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Куницкий сообщил, что придя на заседание он заметил, что его исключили из комитета и перевели в другой.

"Сегодня прошло первое, полуформальное заседание комитета по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности. Сегодня же, прибыв на заседание, от главы комитета, Дениса Монастырского, я с удивлением узнал, что "кто-то" решил перевести меня в другой комитет. Без объяснения причин и согласования со мной", - отметил народный депутат.

Напомним, Куницкий баллотировался при поддержке партии "Слуга народа" в Харькове. Во время одной из встреч с избирателями он сам подтвердил, что с 12 лет имеет гражданство Израиля. Он также проходил службу в армии этой страны.

11 июля ЦИК отменила регистрацию Куницкого кандидатом из-за двойного гражданства. Но 14 июля Шестой апелляционный административный суд отменил решение ЦИКа о снятии с выборов кандидата Куницкого. За два дня до голосования, 19 июля, Верховный суд допустил Куницкого к выборам.

Куницкий победил по мажоритарному округу №169 в Харькове, где также баллотировались Александр Грановский и Александр Кирш.

Ранее глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что окончательный состав комитетов Рады будет утвержден завтра.

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