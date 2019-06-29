Кандидата из проходной части списка "Голоса" сняли с выборов

Юрист Курдидик шел 11-м номером партии Вакарчука.

Кандидата из проходной части списка "Голоса" сняли с выборов
Фото: dlapiper.com

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Александра Курдидика, который был 11-м номером в списке партии "Голос".

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК вечером в субботу.

Александр Курдидик - юрист и партнер DLA Piper. Специализируется на корпоративном и банковском праве. Имеет значительный опыт работы в сферах энергетики, транспорта и телекоммуникаций. Уже 14 лет работает заместителем директора, партнером и руководителем практики финансов, коммерческих проектов и реструктуризации в международной юридической фирме.

Причина такого решения не указана.

Также ЦИК сняла с выборов кандидата "Голоса" по округу №121 во Львовской области Дмитрия Огнева. Он оказался зятем нардепа от БПП Глеба Загория, и в партии заявили, что Огнев "склонен ставить личный интерес выше результата командной работы".

Напомним, по последним опросам, рейтинг "Голоса" находится на уровне около 8%. С нынешними показателями партия может провести по списку примерно 24 человек.


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