В Одессу впервые войдет один из новейших десантных кораблей США

В акваторию Черного моря направились два американских военных судна.

USNS Yuma
Фото: twitter.com/YorukIsik
USNS Yuma

 

Американский ракетный эсминец USS Carney и один из новейших вспомогательных десантных кораблей USNS Yuma направились в Черное море для участия в многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze 2019 у берегов Украины.

Как сообщил 6-й оперативный флот ВМС США, корабли начали прохождение пролива Дарданеллы в субботу, 28 июня.

"Carney начал свой заход в Черное море в целях укрепления региональной стабильности на море и участия в учениях Sea Breeze 2019", - говорится в сообщении.

В ежегодных американо-украинских учениях примут участие корабли ВМС США, Украины, Болгарии, Румынии, Турции, а также Грузии. Всего в них будет задействовано около 900 военнослужащих.

При этом в нынешнем году ВМС США будут представлены сразу двумя кораблями - эсминцем Carney, который прежде уже неоднократно заходил в Черное море, а также одним из новейших вспомогательных десантных кораблей - USNS Yuma. Он уже зашел в Черное море.

Как отмечает Украинский милитарный портал, высокоскоростной десантный корабль США USNS Yuma впервые прибудет в Одессу. Это второй в истории заход корабля такого типа в акваторию Черного моря. Первый состоялся в августе 2018-го года, тогда USNS "Carson City" (T-EPF-7) прибыл в Румынию для участия в учениях.

"Суда типа JHSV являются многоцелевыми, предназначенными для работы в мелководных портах и фарватерах. Могут осуществлять гуманитарные миссии, переброски войск, грузов и военной техники. Способны размещать на своем борту пехотный батальон или другие подразделения среднего размера со штатной техникой, включая танки M-1 Abrams", - пишет портал.

Эсминец Carney, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, наряду с эсминцами ВМС США Donald Cook, Porter и Ross, размещен на постоянной основе в Европе на испанской военно-морской базе в Роте.

Эти корабли вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Напомним, учения Sea Breeze 2019 начнутся в понедельник, 1 июля, в Одессе. Учения пройдут на море, на суше, в воздухе и под водой. В этом году впервые участники мероприятия будут отрабатывать речной элемент.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседанияУкраинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседания
Премьер Великобритании поддержала снятие санкций с РоSSии в ПАСЕ
Житель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятымЖитель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятым
УПЦ МП возвела в митрополиты иерарха из ОРЛОУПЦ МП возвела в митрополиты иерарха из ОРЛО
Партия Вакарчука сняла с выборов кандидата, оказавшегося зятем ЗагорияПартия Вакарчука сняла с выборов кандидата, оказавшегося зятем Загория
Блок рекламы


Похожие новости
НАТО впервые разработало космическую стратегиюНАТО впервые разработало космическую стратегию
Впервые за 29 лет в парламенте не будет ЗвягильскогоВпервые за 29 лет в парламенте не будет Звягильского
Трое военных ранены на Донбассе во вторник, один получил боевую травмуТрое военных ранены на Донбассе во вторник, один получил боевую травму
В Узбекистане Сенат впервые возглавила женщинаВ Узбекистане Сенат впервые возглавила женщина
Си Цзиньпин впервые прибыл в Северную КореюСи Цзиньпин впервые прибыл в Северную Корею
На Донбассе погиб украинский военный, еще один раненНа Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
Си Цзиньпин на этой неделе впервые посетит КНДРСи Цзиньпин на этой неделе впервые посетит КНДР
С начала дня на Донбассе произошло девять обстрелов, ранен один военныйС начала дня на Донбассе произошло девять обстрелов, ранен один военный
Зеленский впервые встретился с главой ЕБРР и пообещал продолжать реформыЗеленский впервые встретился с главой ЕБРР и пообещал продолжать реформы
Полицейские впервые вышли на дежурство с пистолетом-пулеметом MP5Полицейские впервые вышли на дежурство с пистолетом-пулеметом MP5
Последние новости
Подгружаем последние новости