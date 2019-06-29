В Одессу впервые войдет один из новейших десантных кораблей США

В акваторию Черного моря направились два американских военных судна.

Фото: twitter.com/YorukIsik USNS Yuma

Американский ракетный эсминец USS Carney и один из новейших вспомогательных десантных кораблей USNS Yuma направились в Черное море для участия в многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze 2019 у берегов Украины.

Как сообщил 6-й оперативный флот ВМС США , корабли начали прохождение пролива Дарданеллы в субботу, 28 июня.

"Carney начал свой заход в Черное море в целях укрепления региональной стабильности на море и участия в учениях Sea Breeze 2019", - говорится в сообщении.

В ежегодных американо-украинских учениях примут участие корабли ВМС США , Украины, Болгарии, Румынии, Турции, а также Грузии. Всего в них будет задействовано около 900 военнослужащих.

При этом в нынешнем году ВМС США будут представлены сразу двумя кораблями - эсминцем Carney, который прежде уже неоднократно заходил в Черное море, а также одним из новейших вспомогательных десантных кораблей - USNS Yuma. Он уже зашел в Черное море.

Как отмечает Украинский милитарный портал, высокоскоростной десантный корабль США USNS Yuma впервые прибудет в Одессу. Это второй в истории заход корабля такого типа в акваторию Черного моря. Первый состоялся в августе 2018-го года, тогда USNS "Carson City" (T-EPF-7) прибыл в Румынию для участия в учениях.

"Суда типа JHSV являются многоцелевыми, предназначенными для работы в мелководных портах и фарватерах. Могут осуществлять гуманитарные миссии, переброски войск, грузов и военной техники. Способны размещать на своем борту пехотный батальон или другие подразделения среднего размера со штатной техникой, включая танки M-1 Abrams", - пишет портал.

Эсминец Carney, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, наряду с эсминцами ВМС США Donald Cook, Porter и Ross, размещен на постоянной основе в Европе на испанской военно-морской базе в Роте.

Эти корабли вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Напомним, учения Sea Breeze 2019 начнутся в понедельник, 1 июля, в Одессе. Учения пройдут на море, на суше, в воздухе и под водой. В этом году впервые участники мероприятия будут отрабатывать речной элемент.