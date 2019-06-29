?Волкер: предложение РоSSии по морякам было ловушкой

Трибунал ООН требовал от РФ безусловного освобождения пленных украинцев.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что предложение РоSSии об освобождении украинских моряков было ловушкой.

В комментарии polygraph.info он сказал, что предложенное Украине участие в уголовном преследовании собственных моряков является оскорблением правосудия, поскольку с самого начала у РФ не было никаких оснований для их задержания.

Он напомнил, что Международный трибунал ITLOS вынес решение против РоSSии и потребовал немедленного освобождения моряков. Поэтому выдвинутые Россией условия можно считать также оскорблением для ООН и суверенитета Украины.

"Это была ловушка", - написал Волкер в твиттере .

Напомним, 25 ноября 2018 года роSSийские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный РоSSии суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что РоSSия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Трибунал обязал в течение месяца отчитаться о выполнении решения.

25 июня МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел РоSSийской Федерации, в которой содержалось предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с роSSийским законодательством. МИД назвал это предложение РоSSии неприемлемым и отклонил.