Волкер: предложение РоSSии по морякам было ловушкой

Трибунал ООН требовал от РФ безусловного освобождения пленных украинцев.

?Волкер: предложение РоSSии по морякам было ловушкой
Фото: US Embassy in Ukrainе

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что предложение РоSSии об освобождении украинских моряков было ловушкой.

В комментарии polygraph.info он сказал, что предложенное Украине участие в уголовном преследовании собственных моряков является оскорблением правосудия, поскольку с самого начала у РФ не было никаких оснований для их задержания.

Он напомнил, что Международный трибунал ITLOS вынес решение против РоSSии и потребовал немедленного освобождения моряков. Поэтому выдвинутые Россией условия можно считать также оскорблением для ООН и суверенитета Украины.

"Это была ловушка", - написал Волкер в твиттере.

Напомним, 25 ноября 2018 года роSSийские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный РоSSии суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что РоSSия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Трибунал обязал в течение месяца отчитаться о выполнении решения.

25 июня МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел РоSSийской Федерации, в которой содержалось предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с роSSийским законодательством. МИД назвал это предложение РоSSии неприемлемым и отклонил.

После этого президент Владимир Зеленский провел нервный брифинг, во время которого набросился на министра иностранных дел Павла Климкина. По данным "Европейской правды", освобождение украинских моряков входило в часть плана по возвращению роSSийской делегации в ПАСЕ, о котором страны Запада и РоSSия договорились за спиной Украины.


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