В СБУ нет официальной информации о передаче пленных со стороны "Л/ДНР"

У спецслужбы нет поименного списка, опубликованного Вадимом Рабиновичем.

В СБУ нет официальной информации о передаче пленных со стороны "Л/ДНР"
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины не располагает информацией о том, кого собираются вернуть Украине боевики "ЛДНР". Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Фейсбуке.

СБУ нет официальной информации в отношении лиц, которых представители "Д/ЛНР" собираются вернуть в Украину. Вместе с тем мы готовы ко встрече на родной земле всех украинцев, находившихся в плену боевиков, и считаем это позитивом", - сказано в сообщении.

Имя Виктора Медведчука в сообщении не упоминается.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук договорился с главами так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о передаче Киеву четырех украинских пленных

Народный депутат Вадим Рабинович обнародовал в Фейсбуке фотокопию списка пленных украинцев, которых планируют освободить. Согласно списку, свободу обретут военнослужащий ВСУ Великий Дмитрий Николаевич, 1998 года рождения, попавший в плен "ЛНР" 11 сентября 2016 года; командир отделения украинской армии Веремейчик Яков Петрович, 1986 года рождения, попавший в плен "ЛНР" 25 мая 2018 года; старшина 53-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск ВСУ Горяинов Максим Анатольевич, 1984 года рождения, попавший в плен "ДНР" 22 мая 2017 года.

Также украинской стороне будет передан задержанный "МГБ ЛНР" 16 октября 2017 года Михеев Эдуард Анатольевич, 1964 года рождения, осужденный за "государственную измену" к 12 годам заключения "военным судом ЛНР"


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