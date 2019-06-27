Депутата Словакии, который против РоSSии в ПАСЕ, хотят исключить из делегации

Если его отстранят - это нарушение устава Совета Европы, поскольку ни один представитель не может быть лишен своего поста во время сессии Ассамблеи без ее согласия.

Депутата Словакии, который против РоSSии в ПАСЕ, хотят исключить из делегации
Фото: Martin Polia?ikфб

Из состава делегации Словакии в ПАСЕ предложили исключить Мартина Полячика, который выступил против возвращения РоSSии в ассамблею. Об этом Полячик написал у себя на фейсбуке.

Он стал единственным делегатом от Словакии, который присоединился к заявлению делегатов от семи стран против возвращения делегации РоSSии в ПАСЕ.

"Я только что узнал, что завтра меня хотят отстранить от должности заместителя председателя словацкой делегации в ПАСЕ. Причина заключается в том, что я присоединился к выступлению моих коллег, в котором я выразил свое недовольство поведением Парламентской ассамблеи по восстановлению права голоса РоSSийской Федерации", - написал он.

Полячик отметил, что подписывал заявление своим именем, а не от имени всей Словакии.

"Я никогда не говорил и не заявлял, что я или словацкая делегация покидают Парламентскую ассамблею. В тексте четко сказано: "Мы возвращаемся домой, чтобы проконсультироваться с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее на следующих сессиях", - подчеркнул депутат.

Кроме того, он подчеркнул, что если его отстранят, это будет нарушением устава Совета Европы, поскольку согласно его 25-й статье - ни один представитель не может быть лишен своего поста во время сессии Ассамблеи без ее согласия.

Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает РоSSийской Федерации право голоса на заседаниях. Решение поддержали 118 делегатов, 62 проголосовали против, 10 - воздержались.

26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия роSSийской делегации в ассамблее. После голосования делегация Украины в полном составе собралась в центре зала и объявила, что выходит из зала. Заседание ПАСЕ было прервано.

После этого делегации семи стран - членов ПАСЕ заявили о демарше и объявили о совместных действиях в ответ на возвращение РФ.


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