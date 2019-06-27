Зеленский назначил еще одного заместителя командующего Нацгвардии

Николай Миколенко раньше был начальником северного теруправления НГУ.

Зеленский назначил еще одного заместителя командующего Нацгвардии
Фото: ngu.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем командующего Национальной гвардии Николая Миколенко.

Об этом говорится в указе №458 от 26 января.

Раньше Миколенко был начальником северного территориального управления НГУ.

Он стал уже четвертым заместителем командующего Нацгвардии, которого назначил новый президент.

13 июня Зеленский утвердил на должности командующего Николая Балана и назначил первым заместителем командующего Владимира Кондратюка (начальник Южного территориального управления НГУ), заместителями - Руслана Дзюбу (начальник финансово-экономического управления НГУ) и Юрия Лебедя (начальник Восточного территориального управления НГУ).


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