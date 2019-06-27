Новым генсеком Совета Европы избрана хорватка Пейчинович-Бурич

Представительница Хорватии сменит в должности генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда.

Новым генсеком Совета Европы избрана хорватка Пейчинович-Бурич
Мария Пейчинович-Бурич
Фото: Council of Europe

Новым генеральным секретарем Совета Европы станет действующий заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

Результаты голосования были объявлены 26 июня в Страсбурге, сообщает Укринформ.

Хорватского политика поддержали 159 делегатов ПАСЕ. 105 проголосовали за ее оппонента, министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерса.

В своем первом обращении к делегатам Ассамблеи Пейчинович-Бурич подчеркнула приоритеты утверждения гендерного равенства, сохранение прочности и углубление диалога между странами-членами, продвижение мультилатерализма.

Представительница Хорватии сменит в должности генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда. Пятилетний срок полномочий Пейчинович-Бурич начнется 20 сентября 2019 года.

Украинская делегация прекратила свое участие в летней сессии ПАСЕ и не принимала участия в выборах генсека СЕ.

26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия роSSийской делегации в ассамблее. После этого делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины покинули ПАСЕ для консультаций со своими парламентами.


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