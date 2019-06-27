Разумков счел нецелесообразным выход Украины из ПАСЕ

Лидер партии президента Зеленского заявил, что решение ПАСЕ по РоSSии связано с бездействием Украины.

Разумков счел нецелесообразным выход Украины из ПАСЕ
Фото: Lb.ua

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает нецелесообразным выход Украины из Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом он заявил в интервью Украинскому радио.

"Позиция партии "Слуга народа" такова, что выходить сейчас с ПАСЕ нецелесообразно, поскольку в дальнейшем, когда мы пройдем в парламент, мы не сможем представлять Украину на этой арене. Развернуться и уйти - это не конструктивно", - сказал Дмитрий Разумков.

Лидер партии президента Зеленского заявил, что решению ПАСЕ в отношении РоSSии "предшествовал ряд различных действий, а часто и бездействия, в том числе и со стороны Украины".

"Но все меняется и позиция нового парламента сможет повлиять на дальнейшие события", - добавил он.

Разумков считает, что для решения этой проблемы надо оживить Нормандский формат, поскольку за последние годы эффективность этой структуры уменьшилась.

"Плюс возможно его расширение. Надеемся, это получится за счет представителей Великобритании и США. Следующим аспектом является продолжение Минска, ведь с этими соглашениями привязаны все санкции, которые применяются против РоSSии. Сейчас минские соглашения не являются эффективными, но альтернативы им нет", - заявил он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что он разочарован решением Парламентской ассамблеи Совета Европы восстановить полномочия делегации РоSSии. Президент намекнул, что возвращение связано с деньгами.

Напомним, ночью 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает РоSSийской Федерации право голоса на заседаниях. Решение поддержали 118 делегатов, 62 проголосовали против, 10 - воздержались.

26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия роSSийской делегации в ассамблее. После голосования делегация Украины в полном составе собралась в центре зала и объявила, что выходит из зала. Заседание ПАСЕ было прервано.

После этого делегации семи стран - членов ПАСЕ заявили о демарше и объявили о совместных действиях в ответ на возвращение РФ.


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