Адвокат украинского политзаключенного Панова ошеломлен его состоянием здоровья, - Денисова

"Евгений жалуется на ухудшение зрения, постоянную головную боль, проблемы с зубами".

Адвокат украинского политзаключенного Панова ошеломлен его состоянием здоровья, - Денисова
Фото: Радио Свобода

Адвокат украинского политзаключенного Евгения Панова, который отбывает наказание в роSSийской колонии, ошеломлен состоянием его здоровья.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Ко мне обратился брат украинского политзаключенного Евгения Панова, который содержится в роSSийской колонии №6 Омска. Он сообщил, что адвокат, который побывал у Евгения 20 июня, ошеломленный состоянием здоровья своего подзащитного. Евгений жалуется на ухудшение зрения, постоянную головную боль, проблемы с зубами. Медицинская помощь вовремя не предоставляется", - написала Денисова в фейсбуке.

По словам омбудсмена, Панов питается с промежутками в 15 часов. Длительное пребывание в состоянии голода создает дополнительные риски для его здоровья.

"Евгений оказался еще и в информационной изоляции - ему запрещено получать периодику", - добавила она.

Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РоSSии Татьяне Москальковой с просьбой обеспечить соблюдение прав Панова, а также предоставить ему надлежащую медицинскую помощь офтальмолога, окулиста, невролога и стоматолога.

Напомним, в августе 2016 года ФСБ РоSSии объявила о задержании в аннексированном Крыму группы "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных - Евгения Панова и Андрея Захтея - некоторое время содержали в московском СИЗО в Лефортово, а затем вернули в Крым. РоSSийские спецслужбы заявили, что Панов и Захтей якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры. Власти Украины отвергли роSSийские обвинения и назвали их "провокацией" роSSийских спецслужб.

Летом 2018 года Панову присудили 8 лет лишения свободы, его признали виновным в "приготовлении диверсии в Крыму в составе диверсионной группы" и "контрабанде боеприпасов через таможенную границу Таможенного союза".


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