Климкин призвал G20 повлиять на РоSSию для освобождения украинских моряков
25 июня истек срок, отведенный РФ Международным трибуналом для освобождения 24 украинских моряков.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал страны "Большой двадцатки" (G20) применить все возможные рычаги для влияния на РоSSийскую Федерацию для освобождения моряков, которые попали в роSSийский плен в конце ноября 2018 года.
Об этом он написал в Facebook.
Глава МИД напомнил, что 25 июня истек срок, отведенный РоSSии Международным трибуналом ООН по морскому праву для реагирования на его решения и освобождения украинских моряков.
"РоSSия, конечно, продолжает делать вид, что это ее не касается. Только вот, как нарочно, все члены арбитража, кроме роSSийского судьи, почему-то думают иначе", - отметил Павел Климкин.
Глава МИД сообщил, что подписал письма министрам иностранных дел стран G20 и Европейского Союза. с призывом во время следующей встречи G20 в Осаке применить все возможные рычаги для влияния на РФ для освобождения украинских моряков.
"Впрочем, и наши американские друзья говорили в Буэнос-Айресе, что без освобождения украинских моряков встречи с роSSийским президентом не будет. Это же многого стоит. Поэтому уверен, что реакция РФ не заставит себя ждать. В ближайшее время", - добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом РоSSии Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии, который состоится с 28 по 29 июня.
25 мая Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что РоSSия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. РоSSия заявила, что не будет выполнять требования Международного трибунала.
В тот же день, Московский рассмотрел апелляционные жалобы военнопленных украинских моряков и отклонил их. Суд оставил всех украинских военнопленных моряков под стражей до конца июля.
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