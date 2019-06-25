Осужденный в Беларуси за шпионаж украинский журналист попросил о помиловании
Павел Шаройко приговорен к восьми годам лишения свободы.
Украинский журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси за шпионаж к восьми годам лишения свободы, подал прошение о помиловании.
Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, передает Интерфакс-Беларусь.
"Он подавал прошение о помиловании. Комиссия его рассматривает", - сказал Стук на пресс-конференции во вторник в Минске.
Замгенпрокурора отметил, что "окончательное решение отложено до наступления определенных условий". Каких конкретных условий, он не пояснил.
Напомним, украинского корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко задержали 25 октября 2017 года. О его задержании стало известно лишь 17 ноября. Он около двух недель не выходил на связь. Информацию о задержании мужа подтвердила жена Павла Шаройко. В том же месяце Белоруссия обвинила Шаройко в шпионаже и сотрудничестве с военной разведкой Украины.
19 февраля 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к восьми годам лишения свободы.
Ранее КГБ Беларуси заявил, что обмен Павла Шаройко на задержанного на Украине белоруса Юрия Политику невозможен, но украинца могут помиловать.
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Политика
25.06.2019 18:59